Москва, 3 июля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан, заявил 3 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром республики Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане.

Максим Блинов/РИА Новости

«Отношения между нашими странами развиваются — и развиваются в деловом дружеском ключе. Отмечаю рост товарооборота, и перспективы здесь у нас очень неплохие», — сказал российский лидер.

В первую очередь он отметил сотрудничество стран в области энергетики и агропромышленного бизнеса. По словам Путина, начались поставки российских энергоносителей в Пакистан и Россия готова к их увеличению.

Как передавало ИА Регнум, глава российского государства 3 июля прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, в Казахстане он останется на два дня. У российского лидера запланировано несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее в этот день Путин провёл встречу с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, в ходе которой отметил, что Россия оказывает безвозмездную помощь Монголии, чтобы та смогла решить вопросы, связанные с изменением климата.

Кроме того, президент России встретился с с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер предложил обсудить развитие транспортного коридора Север — Юг. Он отметил, что эта тема выходит на первое место в планах двух стран в области инфраструктуры.

Алиев подтвердил, что Азербайджан решительно настроен на расширение инфраструктуры проекта.