Москва, 3 июля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Группировка «Центр» Вооружённых сил России уничтожила за сутки до 420 военных ВСУ и две боевые машины пехоты, в том числе американскую Bradley, сообщил 3 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кирово, Евгеновка, Селидово, Восход, Воздвиженка и Прогресс Донецкой Народной Республики.

Кроме того, было отражено пять контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

«Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля Конашенков заявил, что бойцы-артиллеристы группировки войск «Центр» высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь» уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении.

1 июля официальный представитель Минобороны РФ заявил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Центр» до 405 военнослужащих и американскую боевую машину пехоты Bradley.

Группировка ВС России «Центр» 1 июля освободила село Новопокровское в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в ходе боёв у Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса в ДНР.

Также украинские войска сутками ранее потеряли до 320 бойцов в боях с российской воинской группировкой «Север». Российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области у города Волчанска, сёл Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы. Кроме того, ВС РФ отразили две атаки украинских штурмовиков.