Москва, 3 июля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (93%) исключают для себя вариант переезда за границу, это рекордный показатель с 1991 года, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Сегодня хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства только 5% россиян, тогда как абсолютное большинство опрошенных (93%) скорее исключают для себя такой вариант событий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за всё время наблюдений процент миграционно настроенных граждан находился в диапазоне от 5% до 17%, при этом показатели 2024 года самые низкие.

Так, по данным ВЦИОМ, в начале 1990-х годов к переезду за рубеж стремились 16% граждан (самый высокий показатель за всё время), с 2011 по 2018 год происходило снижение эмиграционных настроений до 10–13%, в 2019–2021-х годах — рост до 16–17%.

Опрос проводился 15 июня 2024 года методом телефонного интервью, в нём приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как передавало ИА Регнум, ранее опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что 72% жителей страны предпочитают планировать свою жизнь. Среди тех, кто строит планы на будущее, 10% опрошенных сказали, что ограничиваются недельным сроком, 14% задумываются о планах на месяц, а 26% — на год. На пять лет планируют жизнь 12%, а на десять — 10%. 25% респондентов заявили, что у них нет планов на будущее.

Опрос ВЦИОМ, проведённый в феврале, показал, что 60% жителей России удовлетворены жизнью. Этот показатель превысил на 11–15 процентных пунктов результаты исследований, проведённых с 2019 по 2021 год. 16% опрошенных заявили, что не удовлетворены жизнью.

Исследование ВЦИОМ, проведённое в мае, показало, что 80% жителей уверены в способности президента России Владимира Путина обеспечить стабильность в стране. Только 13% респондентов заявили о противоположном мнении.