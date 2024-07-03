Анталья, Турция, 3 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Пятеро российских туристов получили переломы при ДТП в турецкой Анталье, сообщил Генконсул РФ.

Как передавало ИА Регнум, микроавтобус с российскими и белорусскими туристами направлялся из отеля в аэропорт Антальи, однако в ходе движения врезался в столб на трассе в районе Манавгата. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек.

По информации турецкого портала BirGun, среди пострадавших 16 россиян, а также четверо граждан Белоруссии. Все пострадавшие доставлены в больницы города Манавгата. Водитель автобуса также был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее от полученных травм он умер в больнице.

Полиция проводит расследование причин и обстоятельств происшествия.