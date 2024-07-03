Москва, 3 июля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар в районе Купянска по зданию, в котором располагались военные ВСУ, сообщил 3 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Село Новоосиново ближе к полудню получило прилёт в частный дом, где, не спросив разрешения владельцев, засела группа бандеровцев с пикапом, на который был установлен АГС», — сказал он.

По его словам, военные ВСУ устроили в здании «импровизированный склад» с боевыми комплектами к гранатомёту и канистрами с бензином для своего «бандеромобиля». В результате здание вместе с военными было уничтожено.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев заявил, что в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области в результате ударов были поражены склад ВСУ, скопление техники, а также места, откуда производился запуск беспилотников.

2 июля Лебедев сообщил об ударах по предприятию, которое производит дроны, а также складу с боекомплектами в Харькове.