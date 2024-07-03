Песков рассказал о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом
Песков: на саммите ШОС Путин, Си Цзиньпин и Эрдоган обсудят вопросы торговли
Москва, 3 июля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Во время встречи в Астане президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган затронут различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.
«Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться», — рассказал он, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тема платежей с Китаем и Турцией в ходе переговоров.
ШОС — международная организация, которая была основана лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 15 июня 2001 года. В 2024 году саммит организации пройдёт в Астане 3 и 4 июля. В 2022 году узбекский дипломат Владимир Норов в ходе круглого стола рассказал, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС.
Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что глава РФ встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества.
3 июня в рамках саммита в Казахстане лидер РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. В ходе мероприятия он отметил, что Россия оказывает безвозмездную помощь Монголии, чтобы та смогла решить вопросы, связанные с изменением климата.