Москва, 3 июля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Группа «Браво» приняла решение не задействовать в своих выступлениях одного из основателей коллектива Евгения Хавтана. Музыкант в 2022 году осудил СВО и в соцсетях называл Россию фашистской страной. 30 июня группа выступила на Дне города в Архангельске уже без своего лидера. Музыканты отказались в разговоре с ИА Регнум называть причину отсутствия Хавтана на мероприятии.

Максим Блинов/РИА Новости

Ранее в соцсетях появилась информация, что осудивший СВО Евгений Хавтан выступил в Архангельске 30 июня. Накануне мероприятия на сайте фестиваля, приуроченного ко Дню города, появилась афиша, на которой в том числе был изображён покинувший Россию музыкант. Однако, организатор фестиваля директор Поморской филармонии Василий Ларионов рассказал ИА Регнум, что Хавтана на мероприятии не было.

«Хавтан вообще в Архангельск не приезжал. И хорошо, что не приехал! Слава Богу! Я вообще не знал, что он так плохо о нашей стране отзывается. Спасибо, что рассказали об этом», — заявил Ларионов.

Корреспондент ИА Регнум также позвонил вокалисту группы Роберту Ленцу, чтобы узнать о причине исключения Хавтана из состава группы на мероприятии в Архангельске. Музыкант заявил, что он не намерен обсуждать Евгения Хавтана, и бросил трубку.

После начала СВО Евгений Хавтан опубликовал в соцсетях пост, где сравнивал Россию с фашистской Германией.

«Моя мама, все её сестры и брат родились в маленьком украинском городе Шаргород Винницкой области. Мой дед ушёл оттуда на фронт и вместе с украинцами защищал нашу страну от фашистов. Даже в самом страшном сне я не мог представить, что это всё может снова повториться», — написал музыкант.

Хавтан не только высказывался против СВО, но и проводит концерты в поддержку ЦАХАЛ в Израиле.

24 февраля 2022 года Евгений Хавтан опубликовал у себя на странице в соцсетях цитату Джона Леннона про то, что миру надо дать шанс. Такую же цитату, только с клипом, продублировали и на официальной странице группы. Позднее Хавтан опубликовал пост, в котором рассказал, что его мама родилась на Украине, сам он провёл там своё детство, а первые гастроли «Браво» проходили тоже на Украине. Он осудил спецоперацию России и призвал прекратить происходящее дипломатическим путём.

Также в 2014 году основатель «Браво» категорически осудил возвращение Крыма в Россию, а заодно и всех своих коллег, которые это решение поддержали.