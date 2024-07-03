Минск, 3 июля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Россия в период председательства в Содружестве независимых государств (СНГ) считает приоритетом совершенствование противодействия новым и традиционным вызовам на фоне глобальной нестабильности, заявил 3 июля министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ.

Гавриил Григоров/РИА Новости Министр обороны России Андрей Белоусов

«На фоне глобальной нестабильности и усиления напряжённости по периметру внешних границ Содружества особое значение придаём совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам», — сказал он.

Глава российского военного ведомства отметил, что вопросы обеспечения безопасности постоянно находятся в центре внимания Совета министров обороны. Также он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.

«Речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех без исключения евразийских стран», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля министр обороны России прибыл в Минск для участия в Совете министров обороны стран СНГ, в котором принимают участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

13 мая Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил о необходимости в новом политическом цикле уделить больше внимания развитию отношений со странами СНГ. Президент отметил, что эта тема будет приоритетной для России во внешней сфере.