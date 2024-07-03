Минск, 3 июля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Западные страны сознательно затягивают украинский кризис, который ими же и был спровоцирован. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны стран СНГ в Минске.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

«Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас целенаправленно его затягивает», — подчеркнул Белоусов.

Вместе с тем он указал на то, что Запад всячески потворствует киевскому режиму в повсеместном насаждении нацизма и искажении исторической правды.

При этом Белоусов отметил, что Москва дорожит солидарностью стран — участниц СНГ в борьбе против героизации нацизма.

Днём ранее Белоусов прибыл в Минск для участия в Совете министров обороны стран СНГ.

Как передавало ИА Регнум, российские официальные лица неоднократно указывали на очевидную вовлечённость западных государств в украинский конфликт. Так, в конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ВСУ уже пытаются бить по территории России американским оружием. Он подчеркнул, что это более чем красноречиво говорит о степени вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине.

27 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что западные страны фактически вовлечены в украинский конфликт, несмотря на то что у них нет для этого никаких оснований.

Он добавил, что страны Запада не могут называть в качестве основания для этого право на самооборону, потому что им в этой ситуации никто не угрожает.

25 июня Песков заявил, что Москва пока не наблюдает предпосылок для нормализации диалога с Западом по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля так прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении в будущем возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным.