Москва, 3 июля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Два ведущих аналитических агентства оставили кредитный рейтинг МегаФона на прежнем высоком уровне. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МегаФона на уровне ruААА. Аналогичное решение приняли аналитики АКРА, подтвердив рейтинг компании на уровне AAA (RU). Так, два рейтинговых агентства России признали правильность выбранной стратегии развития телеком-компании и её операционную эффективность в текущем году.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

По оценкам аналитиков «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности МегаФона обусловлен сильной рыночной и конкурентной позициями, высокими показателями маржинальности, низкой долговой нагрузкой, а также сильной ликвидной позицией. МегаФон продолжает наращивать число абонентов, что делает клиентскую базу более устойчивой. Кроме того, аналитики отметили «достаточную обеспеченность» телеком-оборудованием для модернизации и развития сети в среднесрочной перспективе.

В заключении АКРА указано, что подтверждение кредитного рейтинга ПАО «МегаФон» связано с сохранением очень высокой рентабельности, среднего размера долга и среднего уровня его покрытия, а также сильного уровня ликвидности. Агентство отмечает, что выплачиваемые дивиденды оказывают определенное давление на показатели денежного потока. «Операционный риск-профиль характеризуется сильной рыночной позицией, очень сильными бизнес-профилем и географической диверсификацией, а также высоким уровнем корпоративного управления», — написали аналитики в заключении.

«Несмотря на общую непростую ситуацию, МегаФон стабильно показывает высокий уровень финансовой устойчивости, что обусловлено правильно выбранной стратегией и последовательной ее реализацией», — отметил финансовый директор МегаФона Денис Федотов. Он добавил, что компания сохраняет быстрые темпы развития бизнеса и при этом существенно повысила эффективность управления затратами. По словам Федотова, текущие оценки двух ведущих рейтинговых агентств — еще одно подтверждение, что МегаФон находится на оптимальном пути развития нашего бизнеса.

Впервые оценку деятельности компании «Эксперт РА» проводил год назад. АКРА опубликовала первый кредитный рейтинг МегаФона почти семь лет назад — в сентябре 2017 года. Оба агентства подтвердили высокий кредитный рейтинг МегаФона на прежнем уровне. По данным Центрального банка России, около 90% всех рейтингуемых лиц приходится на долю «Эксперт РА» и АКРА.