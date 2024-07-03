Москва, 3 июля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что конфликт на Украине может быть решён благодаря звонку председателя КНР Си Цзиньпина, свидетельствует о том, что Запад пытается оказать давление на Москву. Такое мнение 3 июля корреспонденту ИА Регнум высказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Президент Финляндии полагает, что достаточно одного телефонного звонка председателя КНР Си Цзиньпина для завершения конфликта на Украине. Он утверждает, что Россия в настоящее время сильно зависит от Китая, и Москве пришлось бы начать мирные переговоры после заявления Пекина о том, что это необходимо.

Сотников отметил, что подобные высказывания могут быть частью западных пиар-технологий, а позиция Стубба отражает точку зрения НАТО и Евросоюза, но не имеет общего с реальностью. Он отметил, что руководство Китая никогда не будет делать подобных звонков, поскольку Си Цзиньпин — опытный политик, у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В Китае понимают, что такие звонки не приведут к результату.

Ранее Китай предложил свой мирный план, который был одобрен Москвой, но не Украиной. Сотников считает, что Зеленскому выгодно продолжение конфликта для получения финансовой поддержки от США и стран ЕС.

«Запад торопится оказать давление на Москву, чтобы начать переговоры. Однако Россия никогда не отказывалась от них. Возникает вопрос: на каких условиях будут проходить эти переговоры? Все трезвомыслящие лидеры понимают, что условия, которые требует Украина — возврат всех территорий и восстановление границ до 1991 года — неприемлемы для Москвы», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что Китаю следует защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Для Пекина это было бы правильным решением и способом показать своё лидерство, добавил он. Финский лидер также призвал Европу усилить поддержку Киева для того, чтобы украинский конфликт поскорее закончился. Он отметил, что ещё не время «добиваться прекращения огня», и подчеркнул, что нужны «настоящие мирные переговоры».

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба о зависимости Москвы от Пекина, заявила, что Россия и Китай являются крупными и независимыми государствами. Дипломат добавила, что Пекин всегда будет стоять на стороне мира и диалога, а также поддерживать взаимодействие со всеми сторонами, включая Россию.

Ранее Китай отказался участвовать в инициированной Киевом «мирной» конференции в Швейцарии из-за расхождения повестки мероприятия с требованиями Пекина.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за проведение мирной конференции по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, подчёркивал он.

Си Цзиньпин также отмечал, что Китаю, Франции и Европейскому союзу необходимо совместно противодействовать эскалации конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сбалансированной позицию Китая по конфликту на Украине. Он отметил, что китайская сторона сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность в этом вопросе, Москва приветствует такой подход.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Переговорный процесс остановился по вине Украины, киевские власти в 2022 году публично объявили о том, что не будут участвовать в мирных переговорах, напомнил президент.

Ранее в Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий.