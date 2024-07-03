Анталья, Турция, 3 июля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В результате ДТП с автобусом, который перевозил туристов из России и Белоруссии в аэропорт Антальи, пострадали по меньшей мере 20 человек, сообщил 3 июля турецкий портал BirGun.

Соцсеть X

В материале уточняется, что среди пострадавших 16 россиян, а также четверо граждан Белоруссии. Все пострадавшие доставлены в больницы города Манавгат.

Водитель автобуса также был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее от полученных травм он умер в больнице.

Полиция проводит расследование причин и обстоятельств происшествия.

Как передавало ИА Регнум, микроавтобус с российскими и белорусскими туристами направлялся из отеля в аэропорт Антальи, однако в ходе движения врезался в столб на трассе в районе Манавгата.

29 июня стало известно о гибели россиянки и турка в результате дорожной аварии рядом с АЭС «Аккую». В городе Мерсин в ДТП попали два автобуса и легковой автомобиль. Перевозивший рабочих на стройплощадку «Аккую» автобус выехал на встречку — водитель потерял управление. Автобус столкнулся с легковушкой, в которой ехал турецкий военный, а затем врезался ещё в один автобус. После этого автобус с рабочими упал на бок.