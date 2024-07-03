Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ у Новороссийска
Москва, 3 июля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у порта Новороссийска.
«Дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
На предоставленных министерством кадрах показана ночная работа береговой артиллерии по приближающимся безэкипажным катерам ВСУ. В результате отражения атаки один из катеров взрывается, оставляя за собой столб дыма.
Как передавало ИА Регнум, утром 3 июля Минобороны России проинформировало о том, что два украинских безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска, были уничтожены в акватории Чёрного моря.
До этого режим опасности атаки безэкипажных катеров был объявлен в Новороссийске в районе 2 часов ночи мск и действовал около 1 часа 40 минут. Глава города Андрей Кравченко поблагодарил военнослужащих за оперативное реагирование и защиту города.
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя попытку ВСУ атаковать Новороссийск, сообщил, что президент России Владимир Путин круглосуточно получает доклады от военных.