Астана, 3 июля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане проводит встречу с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, сообщается 2 июля на сайте Кремля.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух

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Глава российского государства 3 июля прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, в Казахстане он останется на два дня. У российского лидера запланировано несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее информировал, что президент РФ на саммите ШОС встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Перед выездом на неофициальный обед для участников саммита Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Астане может состояться коротка встреча президента России Владимира Путина и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.