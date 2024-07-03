Токио, 3 июля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Япония внимательно следит за встречей лидеров России и Китая, а также за развитием российско-китайских отношений. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио.

РИА Новости/Сергей Бобылев Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Согласно сообщению российской стороны, на полях Шанхайской организации сотрудничества 3 июля состоится саммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Наша страна в целом с большим интересом внимательно следит за дальнейшим развитием российско-китайских отношений, включая и результаты этой встречи», — отметил генеральный секретарь правительства Японии.

Как передавало ИА Регнум, саммит ШОС, в котором в том числе примет участие Владимир Путин, пройдёт в Астане с 3 по 4 июля. Шанхайская организация сотрудничества была основана в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан. Белоруссия подала заявку на вступление в июле 2022 года.

Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведёт несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая Си Цзиньпином и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ушаков уточнил, что в основном двусторонние переговоры состоятся 3 июля, то есть до открытия саммита ШОС, а перед выездом на неофициальный обед для участников саммита Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астану прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что во время саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин планирует встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко.