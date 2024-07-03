Москва, 3 июля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщил МИД РФ в Telegram-канале.

РИА Новости/Михаил Метцель

«С. В. Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Индии С. Джайшанкаром на полях заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранним утром 3 июля прилетел в Астану. Российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведёт ряд встреч. В Казахстане Владимир Путин пробудет два дня. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

в Астане Путин проведёт несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая Си Цзиньпином и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава российского МИД Сергей Лавров информировал, что президент РФ на саммите ШОС встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Перед выездом на неофициальный обед для участников саммита Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Саммит ШОС пройдёт в Астане с 3 по 4 июля. Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в июле 2022 года.