Астана, 3 июля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Решение о встрече президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана было обоюдным. Об этом 3 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это была обоюдная инициатива. По прежнему на повестке дня остаётся тема визита президента Путина в Турецкую республику. Он состоится обязательно со временем, как только удастся согласовать графики двух президентов», — сказал Песков.

Представителя Кремля добавил, что на встрече в Астане Путин и Эрдоган обсудят в том числе и поездку российского президента в Турцию.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган в рамках встречи в Астане 3 июля затронут важные и чувствительные темы. Он уточнил, что тема планирующегося визита Путина в Турцию также будет обсуждаться. Кроме того, президенты обсудят перспективы дальнейшей совместной работы, добавил помощник российского лидера.

Путин 11 июня, встречаясь с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Кремле, сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в Астане и обсудить все вопросы. Российский лидер также попросил передать турецкому коллеге наилучшие пожелания.

Саммит ШОС, в котором в том числе примет участие Владимир Путин, пройдёт в Астане с 3 по 4 июля. Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в июле 2022 года.