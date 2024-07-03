Астана, 3 июля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Кремль не реагирует на заявления, подобные сообщениям о производстве для России китайских аналогов «Шахедов». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подобных сообщений много, Кремль на них не реагирует, сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Китай приступил к разработке беспилотников, подобных иранским «Шахедам», для поставок в Россию. Отмечалось, что такое вооружение может стать смертоносной угрозой для Украины.