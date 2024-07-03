Москва, 3 июля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Государственную думу проект поправок к законопроекту об улучшении налоговой системы. Об этом сообщает Министерство финансов.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Законопроект доработан с учётом предложений парламента и бизнеса», — говорится на сайте Минфина.

Так, поправки предполагают расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники, возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента. Изменения также предусматривают предоставление налоговых стимулов для малых технологических компаний и преобразование «курортного сбора» в «туристический налог».

Помимо этого, в рамках изменений уточняются формулировки законопроекта, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики УСН с доходами до 60 млн рублей, в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас.

Кроме того, плательщики освобождаются от исполнения обязанности налогоплательщика НДС без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления. Теперь налогоплательщики освобождаются от НДС автоматически.

Вместе с тем поправки усовершенствуют порядок уплаты акциза на фармсубстанцию спирта и дополнение новыми мерами, направленными на недопущение роста цен на лекарства.

Поправки также предусматривают индексацию ставок акцизов на подакцизные товары на прогнозный уровень инфляции 4%, определение размеров коэффициента для расчёта налогового вычета при использовании винограда для производства винодельческой продукции, а также уточнение в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ко всему прочему новые изменения корректируют параметры НДПИ на добычу угля и руды, используемой при производстве минеральных удобрений, а также уточняют параметры акциза на газ, применяемого при производстве аммиака.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Минфин представил проект изменений по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения. Так, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, планируется, что ставка подоходного налога останется прежней — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она может составить 15%, а при годовом доходе до 20 млн рублей — 18%. В случае, если гражданин имеет доход до 50 млн в год, ставка НДФЛ для него должна будет равняться 20%, а доходы сверх этой величины предлагается облагать налогом по ставке 22%.

Целью изменений, как объясняли власти и эксперты, является выстраивание сбалансированной налоговой системы, которая сможет обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и экономике, решения социально-экономических вопросов российских регионов.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. Он подчеркнул, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих изменений.

Предложенные Минфином налоговые изменения обеспечат возможность реализовать в России все нацпроекты и социальные программы, заявил 30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, в результате внесения поправок налоговая система в России станет более сбалансированной, подчеркнул он.

18 июня президент России Владимир Путин сообщил, что изменения налоговой системы будут приняты в августе.