Астана, 3 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило 3 июля агентство «Казинформ» в Telegram-канале.

РИА Новости/Владимир Астапкович Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казахстан. Ожидается, что генсек ООН примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в рамках дискуссии, которая будет проходить в формате «ШОС+», — следует из публикации.

Отмечается, что Гутерриш также должен посетить Алма-Ату и провести встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

ШОС — международная организация, которую 15 июня 2001 года основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2024 году саммит организации пройдёт с 3 по 4 июля.

Утром 3 июля президент России Владимир Путин прилетел в Астану, чтобы принять участие в саммите ШОС и провести ряд встреч. В Казахстане он пробудет два дня.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что во время саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин планирует встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По приглашению Токаева председатель КНР Си Цзиньпин также примет участие в заседании ШОС, совершив государственный визит в Казахстан.