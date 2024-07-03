Москва, 3 июля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Заявления представителей киевского режима о мире — это ширма, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Вы что-то другое ожидали от них услышать? Я нет. Ведь все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише», — сказала она.

По её словам, цель коллективного Запада заключается в нанесении России стратегического поражения.

Власти США назначили главу киевского режима Владимира Зеленского своим инструментом, поэтому ничего другого от него ожидать не приходится, заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня, заявил замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква.

Президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.