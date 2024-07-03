Москва, 3 июля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Фигурант дела Baring Vostok, французский гражданин Филипп Дельпаль объявлен в розыск в России, следует из базы данных МВД.

Сергей Бобылев/ТАСС Филипп Дельпаль

В карточке указано, что француза Дельпаля, который родился 8 ноября 1972 года в городе Бург-ан-Брес, разыскивают по статье УК. Других подробностей не приводится.

Дельпаль — деловой партнёр международного инвестора Майкла Калви, основавшего фонд Baring Vostok. Фонду принадлежал контрольный пакет акций банка «Восточный». В 2019 году миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов обвинил Калви в мошеннических действиях при управлении финансовой организацией. Помимо Калви, обвинения были предъявлены ещё пяти фигурантам, в том числе трём сотрудникам Baring Vostok.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил семерых фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» к условным срокам. В частности, Калви назначили 5,5 года условно, Дельпалю — 4,5 года условно.

В начале 2022 года Калви и Дельпаль покинули Россию. Они уехали из страны сразу после того, как суд отменил им меру пресечения в виде запрета определённых действий.

В июне 2023 года Мосгорсуд сократил условный срок для Калви до 4,5 года, для Дельпаля — до 3,5 года. Заседание проходило без присутствия фигурантов. Позже кассация уменьшила срок ещё на два месяца.