* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 июля, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Книги по экономике доктора экономических наук Игоря Липсица (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) исключили из федерального списка учебников для обучения в школах. Об этом говорится в приказе Минпросвещения на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Закон об иноагентах

В перечень вошли учебники, в соавторстве которых иноагент: «Финансовая грамотность» (5–7, 8–9 классы, авторы Липсиц И. В., Вигдорчик Е. А., Рязанова О. И.), «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» (Липсиц И. В., Савицкая Е. В.) и «Экономика: основы экономической политики» (Липсиц И. В., Михеева С. А).

Отмечается, что законодательство запрещает иноагентам преподавание, а учебники — часть образовательного процесса.

Липсица признали иноагентом 15 марта. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, призывал к наращиванию поставок оружия Украине и передаче ей активов России.

Липсиц за время преподавания в вузе не раз получал звание лучшего преподавателя, награждался медалями.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст внёс в реестр иностранных агентов бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, признана в РФ иностранным агентом) и ряд других лиц.

Роскомнадзор 29 июня заблокировал книжный сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). На нём можно было купить книги авторов, не издающихся в России.

26 июня в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты. Документ также предусматривает запрет для них входить в состав организаций общественного контроля и заниматься деятельностью, связанной с общественным контролем.