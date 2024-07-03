Будапешт, 3 июля, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и несколько других правых партий активно работают над созданием новой фракции в Европарламенте, которая будет против антироссийских санкций и нынешней политики Евросоюза. Об этом рассказала председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

(сс) European Parliament Европарламент

Политик отметила, что активисты уже давно работают над созданием новой европейской партийной группы и новой фракции в ЕП.

«Наши переговоры сейчас идут интенсивно, и скоро станет ясно, к чему мы пришли», — добавила Тороцкаи, пояснив, что политика санкций имеет катастрофические последствия для Европы.

«Мы, конечно, выступим против этой антироссийской политики», — цитирует лидера венгерской партии «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Венгрия официально начала председательство в Совете Европейского союза до 31 декабря 2024 года.

Венгрия обозначила ряд приоритетов на время своего председательства, среди которых пресечение нелегальной миграции, решение демографических проблем, укрепление экономической, социальной и территориальной сплочённости, ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика, а также повышение конкурентоспособности Европы и укрепление её оборонной политики.

Ранее депутат Европарламента от партии «зелёных» Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тыс. подписей председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием отменить грядущее председательство Венгрии в Совете Евросоюза.

Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Отмечалось, что Будапешт объяснил своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.