В Европарламенте правые партии создают пророссийскую фракцию
Политик Тороцкаи: правые партии создают в Европарламенте пророссийскую фракцию
Будапешт, 3 июля, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и несколько других правых партий активно работают над созданием новой фракции в Европарламенте, которая будет против антироссийских санкций и нынешней политики Евросоюза. Об этом рассказала председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.
Политик отметила, что активисты уже давно работают над созданием новой европейской партийной группы и новой фракции в ЕП.
«Наши переговоры сейчас идут интенсивно, и скоро станет ясно, к чему мы пришли», — добавила Тороцкаи, пояснив, что политика санкций имеет катастрофические последствия для Европы.
«Мы, конечно, выступим против этой антироссийской политики», — цитирует лидера венгерской партии «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Венгрия официально начала председательство в Совете Европейского союза до 31 декабря 2024 года.
Венгрия обозначила ряд приоритетов на время своего председательства, среди которых пресечение нелегальной миграции, решение демографических проблем, укрепление экономической, социальной и территориальной сплочённости, ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика, а также повышение конкурентоспособности Европы и укрепление её оборонной политики.
Ранее депутат Европарламента от партии «зелёных» Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тыс. подписей председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием отменить грядущее председательство Венгрии в Совете Евросоюза.
Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Отмечалось, что Будапешт объяснил своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.