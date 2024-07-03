Краснодар, 3 июля, 2024, 05:30 — ИА Регнум. В Новороссийске утром 3 июля после отражения атаки безэкипажных катеров обследуют акваторию бухты. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Admnvrsk.ru Новороссийск

В связи с этим до 09:00 будут ограничены входы на пляжи и набережную.

Кравченко попросил население воздержаться от посещения прибрежных территорий.

Как сообщало ИА Регнум, режим опасности атаки безэкипажных катеров был объявлен в Новороссийске 3 июля в 02:41 мск и действовал один час 40 минут.

Вооружённые силы (ВС) России уничтожили склады хранения украинских безэкипажных катеров и беспилотников самолётного типа, сообщил 22 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.