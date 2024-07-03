Симферополь, 3 июля, 2024, 04:00 — ИА Регнум. На Крымском мосту ночью 3 июля временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуацию на транспортном переходе.

ИА REGNUM Крымский мост

Всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять рекомендации сотрудников транспортной безопасности.

Сообщение о временном перекрытии движения по Крымскому мосту появилось в 03:50 мск.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 июля более 1 тысячи автомобилей ожидали проезда по Крымскому мосту.

30 июня у Крымского моста увеличили количество постов досмотра для устранения заторов. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отметил, что с обеда зафиксировали увеличение транспортного потока со стороны Краснодарского края и Крыма через мост.

Новороссийск ночью 3 июля атаковали безэкипажные катера. Ведётся отражение ударов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.