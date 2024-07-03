Астана, 3 июля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин ранним утром 3 июля прилетел в Астану. Президент примет участие в саммите ШОС и проведёт ряд встреч. Подробности сообщили на сайте Кремля.

ИА Регнум Владимир Путин

«Президент России прибыл в столицу Казахстана для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», — сказано в сообщении.

В Казахстане Владимир Путин пробудет два дня.

По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Как сообщало ИА Регнум, в Астане Путин проведёт несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая Си Цзиньпином и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава российского МИД Сергей Лавров информировал, что президент РФ на саммите ШОС встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Перед выездом на неофициальный обед для участников саммита, Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.