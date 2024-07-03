Москва, 3 июля, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Лидер Всероссийской женской организации «Надежда России», председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением сделать День семьи, любви и верности выходным днём в России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День семьи, любви и верности в Москве

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля. По словам Останиной, к депутатам поступают обращения, в которых предлагается сделать этот праздник выходным днём для многодетных семей.

«Такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», — цитирует депутата RT.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты в России готовят законопроект о запрете идеологии child-free (отказ заводить детей), заявил замминистра юстиции Всеволод Вуколов 27 июня на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума.

Замминистра также призвал стимулировать социальные условия, которые будут поощрять рождение детей.

Президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях развития страны. Он в том числе поручил добиться более частого рождения в семьях третьих и последующих детей. В документе говорится, что суммарный коэффициент рождаемости к 2030-му должен дойти до 1,6, а к 2036 году — до 1,8.