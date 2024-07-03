Вашингтон, 3 июля, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден объяснил своё провалившееся выступление на теледебатах с Дональдом Трампом международными поездками, которые были у него на протяжении месяца.

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«Было не очень умно путешествовать вокруг света пару раз незадолго до дебатов», — цитирует Байдена пресс-пул.

Президент также признал, что не «слушал свой персонал», а потому «почти заснул на сцене».

Он извинился за неудачные дебаты, отметив, что они были «критически важными».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июня в США прошли теледебаты между Трампом и Байденом. Перед их началом оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями.

Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной. Они указали на то, что американский лидер постоянно запинался и путался, отвечая на вопросы.

Байден плохо чувствовал себя во время теледебатов с Трампом, заявила первая леди страны Джилл Байден.

28 июня американский мультимиллиардер Илон Маск назвал теледебаты подготовкой к замене Байдена в качестве кандидата на пост главы государства от Демпартии и предположил, что страной вообще никто не управляет.