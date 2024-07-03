Дамаск, 3 июля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Советница президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль с серьёзными травмами попала в реанимацию после ДТП. Об этом сообщило госагентство SANA со ссылкой на политическую и информационную службу канцелярии Асада.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Известно, что автомобиль с советницей президента Сирии вылетел с дороги. Аш-Шибль после ДТП доставили в больницу Дамаска. Врачи обнаружили у неё кровоизлияние в голове.

Как передавало ИА Регнум, агентство IHA 29 июня сообщило о гибели россиянки и турка в результате дорожной аварии рядом с АЭС «Аккую». По информации агентства, в городе Мерсин попали в аварию два автобуса и легковой автомобиль. Перевозивший рабочих на стройплощадку «Аккую» автобус выехал на встречку — водитель потерял управление. Автобус столкнулся с легковушкой, в которой ехал турецкий военный, а затем врезался ещё в один автобус. После этого автобус с рабочими упал на бок.

В одном из двух автобусов ехала 38-летняя россиянка по фамилии Исмаилова.

Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием грузовика и восьми автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, за рулём грузовика находился 37-летний иностранный гражданин, законность пребывания которого в России уточняется.