Москва, 3 июля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Применение американского вооружения для ударов по России повлечёт жесткую реакцию со стороны РФ. Об этом заявила ТАСС член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Политик подчеркнула, что провокация войны для Вашингтона — привычный шаг для захвата чужих территорий и природных ресурсов.

«Применение дальнобойного вооружения и причинение вреда территории России, а Крым — это Россия, повлечёт жёсткую ответную реакцию России. Удар по реальным центрам принятия решений будет болезненным», — предупредила сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников, в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, потребовали снять ограничения на удары Украины по территории России, написал еженедельник Defense News (DN).

В начале июня США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России.

Разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не изменит ход конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.