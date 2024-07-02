Харьков, Украина, 3 июля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. На Украине власти приняли решение принудительно эвакуировать детей из Волчанской общины в Харьковской области. Об этом заявил начальник Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, сообщило издание «Общественное».

t. me/evraevmikhail Беженцы из Харьковской области

Отмечается, что в населённых пунктах общины, граничащих в 20-30 км с Россией, остаются 112 детей. Именно об их принудительной эвакуации и идёт речь, отметил Гамбарашвили.

В Волчанске остаются около 30 человек, которые отказались уезжать. Всего на территории общины проживают 2,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, в июне киевские власти начали принудительную эвакуацию жителей населённого пункта Торецк, который находится на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.

Позже стало известно, что бойцы украинской армии расстреляли группу беженцев, которых эвакуировали из населённого пункта Торецк в ДНР.