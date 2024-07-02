Москва, 3 июля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Федерация бокса России провела проверку по ситуации 22 мая в рамках кулачной лиги Hardcore FC. Организация уже обратилась в Генпрокуратуру РФ по поводу оскорбительных высказываний азербайджанского бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева и дисквалифицировала боксёра. Об этом сообщается в Telegram-канале федерации.

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Установлено, что Рзаев победил на ринге россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с другим спортсменом, Артуром Кулинским. Он назвал его «русской свиньёй», пытался устроить драку. Рзаев принёс извинения Кулинскому, сказав, что не хотел обидеть русских.

Лига HARDCORE FC, в свою очередь, опубликовала пост, в котором выразила своё отношение к произошедшему.

«Никто, никогда и нигде не имеет права задевать чью-либо национальную или религиозную принадлежность. Всё это низко, ужасно и отвратительно, и нужно нести ответственность не только в виде искренних извинений», — заявили в организации.

Кроме того, было принято решение отстранить Рзаева от выступлений в Лиге.

Как сообщало ИА Регнум, чемпион мира по тайскому боксу Ярослав Ремыга получил штраф за публикацию в соцсети нацистского и запрещённого в России лозунга «слава Украине». Журналистам он ответил, что сделал это сознательно для поддержки Украины, и тут же, в телефонном разговоре, лозунг повторил.

В Омске правоохранители задержали священнослужителя одной из религиозных организаций по подозрению в реабилитации нацизма.