Москва, 3 июля, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с предложением о прекращении огня нужно было ехать не в Киев, а в Вашингтон, поскольку именно США могут принимать такие решения, а не глава киевского режима Владимир Зеленский. Такое мнение высказал «РИА Новости» депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Орбан

Выступающий в качестве миротворца Орбан, отправившийся в Киев и предложивший Зеленскому прекратить огонь, «понапрасну и бессмысленно потерял время». Отказ Украины от такого предложения был очевиден, отметил депутат.

Шеремет подчеркнул, что «настоящий агрессор сидит в Вашингтоне». Визит Орбана в Киев позволил ему увидеть «двуличие прозападного политика Зеленского», который не заинтересован в завершении конфликта, считает депутат Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня, заявил замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.

В июне президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.