Вашингтон, 3 июля, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских президентских выборах может отказаться от расширения Североатлантического альянса на восток. Такое предположение выдвинул автор Майкл Хирш в публикации Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

По мнению издания, Трамп разрабатывает сделку, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, в особенности на Украину и Грузию.

Источники также указывают, что экс-президент вполне может отозвать гарантии безопасности для стран-участниц, которые тратят меньше 2% ВВП на оборону. При этом сам американский «ядерный зонтик» и военные базы останутся в Европе.

Этот шаг может быть воспринят как нарушение ст. 5 договора НАТО, которая обязывает натовца принимать «необходимые меры» для оказания помощи партнёрам, подвергшимся нападению.

Отмечается, что Трамп не отказался от рассмотрения и других планов, в том числе он обдумывает заключение сделки с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу того, какие страны в дальнейшем смогут вступить в НАТО, и разрешения украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом 2 июля заявил глава Пентагона Ллойд Остин, слова которого приводит Reuters.

Заявление главы Пентагона было сделано на фоне визита главы минобороны Украины Рустема Умерова и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон.

12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран Североатлантического альянса согласуют план по выделению Украине вооружений на общую сумму 40 млрд долларов ежегодно. Однако на следующий день министры обороны на встрече в Брюсселе не смогли согласовать это обязательство.