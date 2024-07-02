Вашингтон, 2 июля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Оглашение приговора бывшему главе Белого дома Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, перенесли на сентябрь. О перерыве сообщили в суде.

U. S. Air Force Дональд Трамп

Ранее суд по вынесению приговора Трампу назначал заседание на 11 июля.

«Перерыв — до 18 сентября, когда будет объявлено наказание, если это ещё будет необходимо, или для других процедур», — сказано в постановлении суда.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу, обвинив его в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты 130 тыс. долларов порноактрисе.

Жюри присяжных, состоящее из 12 жителей Нью-Йорка, установило, что Трамп нарушил закон, фальсифицировав деловые записи, чтобы скрыть выплату в размере 130 тыс. долларов Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года. Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений — 136 лет лишения свободы. Экс-президент заявил о своей невиновности.

Адвокаты Трампа намерены обжаловать обвинительный вердикт. В этой связи суд взял паузу.

1 июля верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет. Согласно постановлению суда, Трамп обладает иммунитетом только за действия, которые совершены им в период президентства. В постановлении пояснялось, что другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике представляют собой более сложный вопрос.