Минск, 2 июля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. В рамках обмена Украине был выдан арестованный в Минске диверсант Николай Швец, который пытался взорвать на белорусском аэродроме «Мачулищи» самолёт РФ А-50. Российская сторона получила от Киева митрополита Ионафана. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

Он отметил, что обмен был произведён по просьбе президента России Владимира Путина.

«Никакие священнослужители в этом не участвовали», — сказал Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

После обращения Украины о возможном обмене президент Белоруссии обсудил данный вопрос в Владимиром Путиным и было принято решение согласиться на обмен Николая Швеца на митрополита Ионафана.

Помимо этого Украина передала трёх тяжелораненых пленных россиян, отметил Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, Украинец по наводке СБУ 26 февраля использовал два беспилотника для подрыва самолёта на аэродроме Мачулищи. Один из дронов атаковал российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, исполнить задуманное не удалось. Повреждения оказались несущественными, самолёт после них смог продолжить выполнение своих задач.

Швеца нашли недалеко от Минска, в подвальном помещении для типографии, где хранились бело-красно-белые флаги, которые используют на акциях белорусские националисты.

Николай Швец заявил о предательстве и безразличии к его судьбе со стороны Украины.