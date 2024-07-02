Арлингтон, США, 2 июля, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Американские власти считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением, заявил на брифинге 2 июля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах её суверенной территории», — сказал он.

Отвечая на вопрос о позиции Пентагона по Крыму, Райдер отметил, что Крым, по мнению Соединённых Штатов, является частью Украины.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня украинские войска нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Все полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в военном ведомстве.

Агентство Reuters сообщало, что ракеты ATACMS были переданы киевскому режиму ещё в марте и применялись ВСУ в том числе для нанесения ударов по Крыму.