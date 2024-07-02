Москва, 2 июля, 2024, 21:33 — ИА Регнум. В работе мессенджера Telegram фиксируются сбои, сообщают пользователи Сети.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Портал Downdetector по состоянию на 20:47 сообщил о 216 жалобах пользователей. Сайт Сбой.РФ уточнил, что примерно треть (33%) сообщений о неполадках поступает из Москвы. На втором месте среди регионов оказалась Свердловская область — 17%. Среди лидеров также Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее масштабный сбой в работе программы был зафиксирован вечером 8 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня сайт Московской биржи стал недоступен спустя полчаса после начала торгов, которые начались в 10:00 мск. Торги продолжились в штатном режиме и обновлялись в реальном времени. Спустя примерно 20 минут работа портала возобновилась.

13 июня компания МТС сообщила о самой мощной за год DDoS-атаке, которая велась одновременно из пяти стран. Атаку осуществили из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая. Оператор зафиксировал DDoS-атаку мощностью 207 гигабит в секунду, которая на границе сети могла достигать нескольких терабит.