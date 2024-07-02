Минск, 2 июля, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Западу вместо переговоров на Украине нужна эскалация конфликта, чтобы ввести туда войска НАТО, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в Минске, посвящённом Дню независимости республики.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Сегодня огромные деньги вброшены в Украину. Я абсолютнo убеждён, что американцы прежде всего и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли. Кто оттуда уйдёт?» — отметил президент.

Вместе с тем, отметил белорусский лидер, воевать на Украине некому, именно поэтому нужна серьёзная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения.

Лукашенко при этом подчеркнул, что Белоруссия не собирается участвовать в военных действиях, пояснив, что НАТО намерено втянуть в боевые действия и белорусов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Лукашенко на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Минске заявил, что противники России и Белоруссии стремятся до такой степени довести эскалацию, чтобы вздрогнул весь мир. Он отметил, что сложилась очень серьёзная ситуация, в которой расслабляться Москве и Минску никак нельзя. Запад, пояснил он, пытается лишить Россию и Белоруссию возможности сопротивляться.

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что ВСУ разместили спецназ на общей границе. В связи с этим белорусские подразделения приходится перемещать к границе и наращивать отдельные направления, готовясь к прикрытию. Днём позже в Белоруссии заявили, что ВСУ разместили у границы подразделения с дальнобойными беспилотниками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрация украинских войск на границе с Белоруссией вызывает беспокойство не только Минска, но и Москвы. В рамках Союзного государства Россия и Белоруссия поддерживают особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб, напомнил он.