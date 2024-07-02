Москва, 2 июля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» намерена выдвинуть на выборы разного уровня 342 участника специальной военной операции. Об этом сообщили 2 июля в ходе заседания генсовета партии.

Иван Шилов ИА Регнум

«В обществе они пользуются заслуженным уважением. Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение», — заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

При этом он отметил, что «Единой России» необходимо работать не только с теми бойцами, которые примут участие в выборах.

«С каждым нужно внимательно работать. Так, чтобы те, кто приходит с фронта, могли адаптироваться к текущей жизни. И в то же время чтобы их управленческие навыки можно было применить на гражданке», — сказал Медведев.

Глава центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что среди победителей внутрипартийного голосования есть Герои России. Он напомнил, что ещё в 2023 году некоторые участники спецоперации стали депутатами различного уровня. Сейчас в партии действует правило, по которому участники спецоперации получают дополнительно 25% от голосов на предварительном голосовании.

Как сообщало ИА Регнум, военных медиков группировки войск «Центр» Вооружённых сил России наградили в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие удостоились медалей «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» I степени и «За укрепление боевого содружества». Также им вручили памятные грамоты.