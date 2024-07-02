Лондон, 2 июля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье в матче первого раунда Уимблдона, который проходит в Лондоне.

TIM IRELAND/EPA/ТАСС Андрей Рублёв

Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу аргентинского теннисиста, который занимает 122-ю строчку в мировом рейтинге. Спортсмены провели на корте 2 часа 59 минут.

Во втором круге Комесанье сыграет с победителем матча между соотечественником Федерико Корией и австралийцем Адамом Уолтоном.

Андрею Рублёву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. На Уимблдоне 2023 года он дошёл до четвертьфинала, это его лучший результат на турнирах Большого шлема.

Как передавало ИА Регнум, российских и белорусских теннисистов для участия в Уимблдонском турнире в 2024 году обязали подписать декларацию о нейтралитете.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне.