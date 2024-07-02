Минск, 2 июля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. В Минске состоялось открытие молодёжного форума «Россия-Беларусь. Преступления нацистов — Без срока давности», в котором приняли участие представители исторических, музейных, архивных и поисковых сообществ из 23 регионов России и 7 регионов Белоруссии. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба «Поискового движения России».

Отмечается, что в пленарном заседании форума приняли участие депутат Государственной думы России, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, глава Национального центра исторической памяти при Президенте России Елена Малышева, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, директор Института истории НАН Белоруссии Вадим Лакиза, председатель президиума Национальной академии наук (НАК) Белоруссии Владимир Гусаков, а также начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел генпрокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев.

По словам Цунаевой, проект «Без срока давности» является тем долгом, который потомки победителей должны отдать павшим предкам в период Великой Отечественной войны.

«Не менее страшным, важным и разрушающим является информационная, ментальная война, война памяти. Каждый присутствующий здесь, организаторами этого форума рассматривается, как боец в этой войне. Молодёжь должна сохранить историческую память, её защитить и передать дальше. Вот для этого Поисковое движение России выступило инициатором проведения этого форума», — добавила Цунаева.

В свою очередь глава президиума НАК Белоруссии Владимир Гусаков подчеркнул, что Великая Отечественная война великая и по характеру и содержанию.

«Таких войн, когда на поле боя сталкивались многомиллионные армии, когда на борьбу с германскими агрессорами поднимался весь народ, история ещё не знала. Нападение нацистской Германии и её союзников на СССР поставило под вопрос биологическое существование многих народов бывшего Советского Союза, в том числе и Беларусь. Ещё до начала Великой Отечественной войны план ОСТ предусматривал уничтожение 75% белорусского народа, а остальные 25% должны были быть онемечены», — добавил Гусаков.

Он отметил, что Победа над нацистами, которую советский народ достиг благодаря невиданной стойкости, мужеству и самопожертвованию, имеет огромное значение для всех.

В рамках мероприятий форума в ближайшие два дня участники смогут обменяться опытом и практикой в работе проекта. Так, участники проекта расскажут о архивной, поисковой, информационной и просветительской работе, о сборе доказательственной базы о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных жителей Советского Союза, а также ознакомят друг друга с судебной практикой России и Белоруссии, а также с процессами, связанными с установлением фактов геноцида нацистами на оккупированных территориях СССР.

Как отметила глава Национального центра исторической памяти при Президенте России Елена Малышева, в рамках проекта «Без срока давности» Россия и Белоруссия в совместной работе «идут в ногу» и синхронно понимаю действия, одинаково понимая поставленные задачи.

«Для нас важны общие точки ценностных ориентиров. У нас во многом одни методологические и научные подходы. И вот все это позволяет говорить о том, что у нас общая историческая память. Вот за это я хочу сказать огромное спасибо коллегам из Беларуси. Ощущение плеча, ощущение того, что у тебя есть соратники, ощущение того, что есть единомышленники в работе с очень сложной, но очень важной на сегодняшний день темой», — указала Малышева.

Она подчеркнула, что считает проект большим достоянием, помощью и ценностью.

Кроме того, программа мероприятий форума включает посещение мемориального комплекса «Хатынь», а также участие Парада ВС Белоруссии, посвящённого освобождению Белоруссии от нацистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем накануне форума была представлена выставка, которая посвящена общей трагедий и геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Как передавало ИА Регнум, в России 22 июня, в День памяти и скорби, прошли мероприятия в память о павших в период Великой Отечественной войны. Траурные мероприятия и волонтёрские акции прошли и в новых регионах.

В этот день президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Также цветы к Вечному огню возложил и министр обороны Андрей Белоусов.

Погибших в период Великой Отечественной войны вспоминали и в новых регионах, включая Донецкую Народную Республику (ДНР). Так, в частности, на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в ДНР и ЛНР доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в рамках акции «Свеча памяти». Кроме того, на Саур-Могиле волонтёры выложили из свечей фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит».