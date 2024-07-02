Каракас, 2 июля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Отряд кораблей российского Северного флота, в состав которого входят фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер», 2 июля прибыл в венесуэльский город Ла-Гуайра, сообщила пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Министерство обороны России

«Деловой заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана», — сказано в релизе.

Также в российском военном ведомстве уточнил, что в период стоянки экипажам российских кораблей будет предоставлена возможность отдохнуть после выполнения задач дальнего похода и познакомиться с местными достопримечательностями.

Как передавало ИА Регнум, до этого корабельная группа Северного флота с 12–17 июня посещала с официальным визитом Гавану.

По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, визит прошёл в рамках международного сотрудничества. 17 июня российская корабельная ударная группа покинула Гавану.

По данным телеканала CBS News, США, со своей стороны, направили корабли своих военно-морских сил для слежки за визитом российских кораблей на Кубу. Британский таблоид Daily Express, в свою очередь, написал, что президент России Владимир Путин послал Западу «грозный» сигнал, отправив ядерную подводную лодку «Казань» на Кубу.