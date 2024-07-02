Луганск, 2 июля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Сотни иностранных студентов обучаются в Луганском государственном медицинском университете (ЛГМУ) имени Святителя Луки. Об этом Луганскому информационному центру сообщил проректор вуза по учебной работе Валерий Бибик.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«На нашем факультете иностранных студентов обучается около 240 человек из разных стран дальнего и ближнего зарубежья», — рассказал проректор, отметив, что, несмотря на начавшуюся в 2014 году агрессию со стороны Украины, некоторые иностранные граждане остались учиться в университете Луганска.

«Студенты остались здесь, на Луганщине, обрели вторую Родину. Из них, кстати, получились очень хорошие доктора, которые сейчас работают в практическом здравоохранении. Кроме того, земля слухом полнится и к нам приезжают новые студенты на разные факультеты, на разные курсы, в том числе и на первый курс», — поделился Бибик.

Он поделился, что после событий, произошедших летом 2014 года, в высшее учебное заведение вернулось около 80% преподавателей и порядка 70% студентов.

Бибик также подчеркнул, что вуз не сбавляет высокие темпы образовательного процесса, из-за чего в заведении «тяжело учиться».

Как сообщало ИА Регнум, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих. Глава региона отметил, что это стало важным шагом для дальнейшего открытия филиала РАНХиГС в Луганске.

Ранее стало известно, что в Госдуму были внесены поправки, согласно которым демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР, воевавшие в составе Народной милиции, смогут бесплатно продолжить обучение в вузах и колледжах Донбасса.