В Луганске сотни иностранных студентов проходят обучение в медвузе
Луганск, 2 июля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Сотни иностранных студентов обучаются в Луганском государственном медицинском университете (ЛГМУ) имени Святителя Луки. Об этом Луганскому информационному центру сообщил проректор вуза по учебной работе Валерий Бибик.
«На нашем факультете иностранных студентов обучается около 240 человек из разных стран дальнего и ближнего зарубежья», — рассказал проректор, отметив, что, несмотря на начавшуюся в 2014 году агрессию со стороны Украины, некоторые иностранные граждане остались учиться в университете Луганска.
«Студенты остались здесь, на Луганщине, обрели вторую Родину. Из них, кстати, получились очень хорошие доктора, которые сейчас работают в практическом здравоохранении. Кроме того, земля слухом полнится и к нам приезжают новые студенты на разные факультеты, на разные курсы, в том числе и на первый курс», — поделился Бибик.
Он поделился, что после событий, произошедших летом 2014 года, в высшее учебное заведение вернулось около 80% преподавателей и порядка 70% студентов.
Бибик также подчеркнул, что вуз не сбавляет высокие темпы образовательного процесса, из-за чего в заведении «тяжело учиться».
Как сообщало ИА Регнум, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих. Глава региона отметил, что это стало важным шагом для дальнейшего открытия филиала РАНХиГС в Луганске.
Ранее стало известно, что в Госдуму были внесены поправки, согласно которым демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР, воевавшие в составе Народной милиции, смогут бесплатно продолжить обучение в вузах и колледжах Донбасса.