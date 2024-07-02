Симферополь, 2 июля, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Обучающая программа «Академия джаза Игоря Бутмана» открылась 2 июля в Крыму на площадке «Таврида» (проект Росмолодёжи), сообщается в пресс-релизе арт-кластера.

Владимир Песня/РИА Новости

По информации «Тавриды», новая программа для джазовых артистов стартовала в академии «Меганом». Площадка собрала 82 участника из 28 регионов России и столицы Узбекистана. Все они — композиторы, исполнители, звукорежиссёры, педагоги и студенты профильных колледжей и вузов.

Цель программы — популяризовать отечественное джазовое наследие и углубить взаимосвязи в профессиональной среде между различными поколениями музыкантов и исполнителей. Молодые музыканты будут проходить обучение под руководством всемирно известного саксофониста и продюсера, художественного руководителя Московского джазового оркестра, народного артиста России Игоря Бутмана и других опытных экспертов.

По итогам обучения исполнители смогут пройти стажировку во Всероссийском джазовом оркестре под управлением Игоря Бутмана и партнёрских коллективах программы. У композиторов и звукорежиссёров появится возможность попасть на практику в ведущие студии звукозаписи, — говорится в пресс-релизе.

С 26 по 28 июля в Крыму уже в шестой раз пройдет Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ». Ещё в июне 2014 года, спустя несколько месяцев после воссоединения полуострова с РФ, президент Владимир Путин поручил организовать проведение всероссийского молодёжного форума «Таврида» на территории Республики Крым.

В 2019 году «Таврида» расширилась до формата арт-кластера и включила в себя и форум, и фестиваль творческих сообществ «Таврида. АРТ».

В 2023 году открылась первая в стране академия творческих индустрий «Меганом» — уникальная образовательная площадка была создана с нуля в кратчайшие сроки с применением самых передовых технологий.