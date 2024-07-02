Минск, 2 июля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) вряд ли признает геноцид мирных жителей Белоруссии из-за своей ангажированности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Peter Dejong/AP/TASS

«Мы не питаем иллюзий, что Международный суд признает геноцид мирных белорусских жителей или осудит доживших до старости преступников. Этот якобы независимый орган слишком ангажирован», — сказал Лукашенко во время собрания, приуроченного предстоящему 3 июля Дню независимости Белоруссии.

Белорусский лидер подчеркнул, что неонацистам всё равно придётся слушать страшные подробности преступлений своих предков.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня посол по особым поручениям, представитель России по делам в Международном суде ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия скоро представит в Международный суд ООН доказательства совершения Киевом фактов геноцида в Донбассе.

Дипломат добавил, что Международный суд ООН решил рассмотреть вопрос о совершении геноцида Киева в Донбассе. Так, по его словам, Украина в вопросе обвинения России в геноциде не просто потерпела провал, но она, ещё будучи истцом, оказалась сама на скамье подсудимых.

В феврале Международный суд ООН в Гааге отказался рассматривать ряд вопросов в рамках иска Украины к России, поданного в 2022 году из-за проведения спецоперации. В январе суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями». Кроме того, суд отклонил все требования Киева о компенсациях.