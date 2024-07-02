Москва, 2 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Из-за прекращения импорта газа из России европейские страны столкнулись с серьёзными трудностями в производстве удобрений. Это вынудило западных фермеров массово скупать удобрения у Москвы, передаёт немецкое издание Spiegel.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«В настоящее время мы завалены удобрениями из России, которые значительно дешевле наших аналогов», — сказал Петр Цингр, управляющий директор SKW Stickstoffwerke Piesteritz.

Издание отметило, что представители сельскохозяйственной отрасли опасаются того, что европейское сельское хозяйство может вскоре стать полностью зависимым от поставок удобрений из России. А это, в свою очередь, потенциально угрожает продовольственной безопасности ЕС.

В феврале парламент Латвии ограничил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. При этом запрет не затронул продукцию, которую направляют через Латвию транзитом в остальные европейские страны.

Ранее Минсельхоз России предложил ввести до 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в страну семян нескольких сельскохозяйственных культур. Предлагалось ввести квоты на импорт картофеля, ржи, пшеницы, меслина, кукурузы и других.

Как передавало ИА Регнум, по заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, инициатива Латвии, Литвы и Эстонии о запрете импорта российского продовольствия в страны Евросоюза станет самоубийством для экономики союза.