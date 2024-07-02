Донецк, 2 июля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Инфраструктура прибрежного города Урзуфа в Донецкой Народной Республике (ДНР) постепенно преображается, пансионатам населённого пункта можно ставить три рейтинговые звезды. Об этом сообщил руководитель сельской администрации Мелекино Александр Зяблов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На Урзуф сделали хорошую дорогу, очень хорошую. Урзуф вообще у нас на сегодняшний день, я считаю, ему можно поставить уже три звезды. А остальное побережье пока и до одной звезды не дотягивает. Поэтому для этого очень и очень надо постараться», — приводит слова Зяблова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Вместе с тем Зяблов выразил надежду, что по мере того, как линяя боевого соприкосновения будет отодвигаться, туристическая отрасль привлечёт большее количество инвесторов.

«Здесь будет серьезное развитие, поверьте», — подчеркнул глава администрации.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах страны должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни. Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях медицина находилась на достаточно скромном уровне до возвращения этих регионов в состав РФ.

18 июня во время посещения выставки достижений Якутии в области IT Путин заявил, что Россия рада создавать на своих исторических территориях условия для достижения серьёзных результатов, в том числе в сфере информационных технологий.

31 января на совещании по развитию новых территорий глава государства подчеркнул, что в вопросе о развитии указанных регионов не может быть мелочей. Он отметил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, и призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации, инвестировать в новые регионы.