В ДНР рассказали о развитии туристической инфраструктуры Урзуфа
Донецк, 2 июля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Инфраструктура прибрежного города Урзуфа в Донецкой Народной Республике (ДНР) постепенно преображается, пансионатам населённого пункта можно ставить три рейтинговые звезды. Об этом сообщил руководитель сельской администрации Мелекино Александр Зяблов.
«На Урзуф сделали хорошую дорогу, очень хорошую. Урзуф вообще у нас на сегодняшний день, я считаю, ему можно поставить уже три звезды. А остальное побережье пока и до одной звезды не дотягивает. Поэтому для этого очень и очень надо постараться», — приводит слова Зяблова Донецкое агентство новостей (ДАН).
Вместе с тем Зяблов выразил надежду, что по мере того, как линяя боевого соприкосновения будет отодвигаться, туристическая отрасль привлечёт большее количество инвесторов.
«Здесь будет серьезное развитие, поверьте», — подчеркнул глава администрации.
Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах страны должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни. Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях медицина находилась на достаточно скромном уровне до возвращения этих регионов в состав РФ.
18 июня во время посещения выставки достижений Якутии в области IT Путин заявил, что Россия рада создавать на своих исторических территориях условия для достижения серьёзных результатов, в том числе в сфере информационных технологий.
31 января на совещании по развитию новых территорий глава государства подчеркнул, что в вопросе о развитии указанных регионов не может быть мелочей. Он отметил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, и призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации, инвестировать в новые регионы.