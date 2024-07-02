Москва, 2 июля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане проведёт несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая Си Цзиньпином и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил 2 июля помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«Предполагается, что первую беседу мы проведём с президентом Монголии, затем — беседа с президентом Азербайджана, после этого — беседа с лидером Пакистана. После него — беседа с Эрдоганом, затем встреча с председателем КНР Си Цзиньпином», — рассказал он.

Ушаков уточнил, что в основном двусторонние переговоры состоятся 3 июля, то есть до открытия саммита ШОС, а перед выездом на неофициальный обед для участников саммита Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Также помощник президента информировал, что Путин и Эрдоган в рамках встречи в Астане затронут важные и чувствительные темы.

Как передавало ИА Регнум, саммит ШОС, в котором в том числе примет участие Владимир Путин, пройдёт в Астане с 3 по 4 июля. Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в июле 2022 года.

Днём ранее глава российского МИД Сергей Лавров информировал, что президент России на саммите ШОС встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко.